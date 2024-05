Pelo Vasco, Léo Jardim tem média de quatro defesas por jogo no Campeonato Brasileiro - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 30/04/2024 18:45 | Atualizado 30/04/2024 18:48

Rio - O goleiro Léo Jardim, do Vasco , é um dos destaques da posição neste início de Campeonato Brasileiro. Em meio ao começo ruim do Cruz-Maltino, com somente uma vitória em quatro jogos, ele é o arqueiro com mais gols evitados na competição até o momento.

Desde a primeira rodada do Brasileirão, Léo Jardim defendeu 2.93 gols prováveis dos adversários, segundo o 'SofaScore'. Na sequência está Cleiton, do Red Bull Bragantino (1.91), e Weverton, do Palmeiras (1.89).

O Vasco foi vazado em todos os jogos na competição até aqui. Léo Jardim, porém, evitou que o prejuízo fosse ainda maior. No total, em quatro rodadas, ele fez 16 defesas em 25 chutes que foram na direção do gol.

No clássico com o Fluminense e no duelo com o Criciúma, apesar dos gols sofridos, o arqueiro cruz-maltino fez seis defesas em cada. Contra o Tricolor, foram quatro de dentro da área, e, diante do Tigre, duas.

Agenda

O Vasco volta a campo nesta quarta-feira (1), às 19h (de Brasília), contra o Fortaleza, no Castelão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. No Brasileirão, o Cruz-Maltino enfrenta o Athletico, no domingo (5), às 16h (de Brasília), na Ligga Arena.