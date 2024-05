Rafael Paiva fará mudanças na equipe titular do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 30/04/2024 18:00

O treinador interino Rafael Paiva planeja mudanças na escalação do Vasco para o duelo com o Fortaleza, nesta quarta-feira (1), às 19h (de Brasília), no Castelão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino deve entrar em campo com três zagueiros: Rojas, Maicon e Léo.