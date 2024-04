Emiliano Díaz era o auxiliar técnico do Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Emiliano Díaz era o auxiliar técnico do VascoDaniel Ramalho/Vasco

Publicado 29/04/2024 23:11

Rio - Na noite desta segunda-feira, 29, Emiliano Díaz fez uma publicação nas redes sociais para se despedir do Vasco. O agora ex-auxiliar do Cruz-Maltino destacou o prazer em representar o clube e agradeceu o carinho que recebeu ao longo dos nove meses de trabalho. Ele também fez agradecimentos a funcionários e jogadores do Gigante da Colina.

"Quero agradecer a toda família Vasco, foi um prazer enorme representar este clube GIGANTE, serei eternamente grato por todo o carinho que me deram nestes 9 meses. Sempre os carregarei em meu coração. Não posso deixar de agradecer em especial a todos os funcionários que me fizeram sentir em casa e a esse grupo de jogadores que dão a vida por esta camisa. A linda história que vivemos juntos ficará para sempre. Tmj (abreviação para 'Estamos juntos), Vascão #contratudoecontratodos", escreveu Emiliano.