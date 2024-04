Ramón Díaz não é mais técnico do Vasco - Fabio Moreira Pinto / AGIF/Estadão Conteúdo

Publicado 29/04/2024 17:11

Rio - Ramón Díaz não é mais técnico do Vasco. Uma reunião nesta segunda-feira (29) confirmou a saída do treinador do comando. Agora, o clube inicia a busca por um substituto. O novo diretor Pedro Martins já traçou o perfil, de acordo com informações do "ge".

A saída de Ramón Díaz foi repleta de polêmica e existia uma esperança pela permanência. O treinador comunicou que sairia após a goleada sofrida pelo Criciúma por 4 a 0, em São Januário, mas teria mudado de ideia após a conversa com os jogadores. Entretanto, o anúncio nas redes sociais do Vasco foi o estopim.

O novo diretor de futebol do Vasco desembarcou no Rio de Janeiro no último domingo (28) e começou os trabalhos para acelerar a busca por um novo treinador. A ideia é buscar alguém com as características do elenco, que foi formado com a ajuda de Ramón Díaz.

Sob o comando do interino Rafael Paiva, treinador do sub-20, o Vasco volta a campo contra o Fortaleza, na próxima quarta-feira (1), às 19h (de Brasília), no Castelão, pela terceira fase da Copa do Brasil.