Publicado 29/04/2024 15:29

acusou o locutor de tentar "fazer média". Rio - Ex-atacante do Vasco, Kléber Gladiador detonou o narrador Gustavo Villani, do Grupo Globo, por exaltar os aplausos irônicos da torcida cruz-maltina para o quarto gol do Criciúma na goleada por 4 a 0 sobre o time carioca , no último sábado (27), em São Januário. Em vídeo publicado nas redes sociais, o ex-atacante

"Estava vendo o jogo do Vasco aqui ó... Vascão tomando 4 a 0, treinador horrível, não fez p**** nenhuma ainda. Aí vem o narrador falar que a torcida do Vasco está aplaudindo o Criciúma, reconhecendo o bom jogo do Criciúma... ô seu animal, os caras estão batendo palmas porque estão p*tos com o Vasco. Eles estão tirando sarro, ironizando o time, seu burro. Você acha que eles estão aplaudindo o Criciúma porque estão felizes? Vai se f****, para de fazer média c******. Os caras da Globo fazem média para c******, p*ta vergonha", disse o ex-jogador.

Kléber vestiu a camisa do Vasco em 2014. Pelo time carioca, disputou 28 partidas e marcou apenas seis gols na Série B daquele ano.