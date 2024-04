Técnico Ramon Diaz não é mais o técnico do Vasco - Leandro Amorim/vasco

Publicado 29/04/2024 09:50 | Atualizado 29/04/2024 10:28

Rio - A história envolvendo a saída do técnico Ramón Díaz ganhou uma reviravolta. De acordo com informações do jornalista Lucas Pedrosa, do SBT, existe a possibilidade do treinador argentino permanecer no cargo, e uma reunião nesta segunda-feira (29) vai definir o futuro.

Lúcio Barbosa, CEO da SAF do Vasco, tentou contato com o treinador e o auxiliar Emiliano Díaz durante o fim de semana, mas não teve sucesso. Os argentinos estavam com a "cabeça quente" após o anúncio da demissão através das redes sociais.

Ramón Díaz resolveu entregar o cargo após se sentir humilhado, tanto pelo resultado em campo quanto por ser alvo de xingamentos de parte da torcida do Vasco. Porém, teria repensado após a conversa com os jogadores. Alguns choraram e pediram a permanência, e assumiram a responsabilidade.

Entretanto, o anúncio sobre a sua saída já havia sido divulgado nas redes sociais do Vasco. A situação gerou incômodo. Ramón e Emiliano entendem que ajudaram muito o clube para o tratamento que receberam no fim . Eles nunca tiveram uma história de saída pela porta dos fundos em nenhum clube.

A reunião entre os treinadores e a diretoria do Vasco, nesta segunda-feira (29), pode ser uma reviravolta. A permanência não está descartada. Em meio a indefinição, o Cruz-Maltino inicia a preparação para enfrentar o Fortaleza, quarta-feira (1), às 19h (de Brasília), no Castelão, pela terceira fase da Copa do Brasil.