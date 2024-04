Vasco e Criciúma se enfrentaram em São Januário, pela 4ª rodada do Brasileirão - Divulgação / Criciúma

Publicado 27/04/2024 17:57 | Atualizado 27/04/2024 20:14

Rio - Após dez anos, o Vasco voltou a ser goleado por um time catarinense em São Januário. Dessa vez, o Cruz-Maltino foi atropelado pelo Criciúma por 4 a 0, neste sábado (27), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, e amargou a terceira derrota consecutiva na competição. Fellipe Mateus, duas vezes, Bolasie e Higor Meritão marcaram os gols do jogo. Vegetti ainda perdeu pênalti.

Com mais uma derrota, o Vasco segue estacionado com três pontos, ocupa o 16º lugar e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. Já o Criciúma, por sua vez, venceu a primeira e saltou para o sétimo lugar. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima quarta-feira (1), às 19h (de Brasília), contra o Fortaleza, no Castelão, pela Copa do Brasil.

Vasco perde pênalti e vive drama

Após sofrer duas derrotas seguidas, o Vasco recebeu o Criciúma em busca de recuperação no Brasileirão. Mas uma possível reação no campeonato não parecia possível em nenhum momento. O Cruz-Maltino encontrou dificuldades para atacar e mostrou a dependência da bola aérea desde o início, e assim assustou uma vez com Vegetti.



Por outro lado, o Criciúma demonstrava mais organização e explorava com inteligência os espaços deixado pelo Vasco. Bolasie pressionou a defesa vascaína na saída de bola e a sobra ficou com Fellipe Mateus, que acertou lindo chute da entrada da área para abrir o placar. O Cruz-Maltino teve a chance de empatar dez minutos depois, mas Gustavo defendeu o pênalti de Vegetti.

Atuação apática termina sob protestos

O Criciúma terminou o primeiro tempo com o controle da posse de bola e dominando principalmente o meio-campo. O panorama não mudou na etapa final. O Vasco, que voltou com duas mudanças, levou um banho de água fria logo aos três minutos. Bolasie recebeu lançamento pela direita e cruzou na medida para Fellipe Mateus, livre na segunda trave, para ampliar.

A tensão tomou conta das arquibancadas de São Januário, mas o pior ainda estava por vir. Poucos minutos após provocar a defesa cruz-maltina, Bolasie foi lançado em profundidade, deu drible desconcertante em Hugo Moura e finalizou sem chances para Léo Jardim. E a humilhação não parou por aí. Higor Meritão, aos 23, fez o quarto.

O torcedor não escondeu a frustração com a goleada sofrida dentro de casa. Já após o segundo gol, os protestos começaram nas arquibancadas com vaias aos jogadores. Após o terceiro gol, as críticas se intensificaram, e a 777 Partners foi alvo de xingamentos. Por fim, teve tempo de gritos de olé e aplausos ao Criciúma após o quarto gol.

Vasco 0 x 4 Criciúma

Data: 27/04/2024

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Medel (Maicon), Léo e Lucas Piton; Hugo Moura (Mateus Carvalho), Sforza (Adson) e Payet (Galdames); Rayan (Clayton), David e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz

Criciúma: Gustavo; Claudinho (Candelo), Rodrigo, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Higor Meritão (Newton), Barreto, Fellipe Mateus e Marquinhos Gabriel; Bolasie (Eder) e Arthur Caíke (Felipe Vizeu). Técnico: Cláudio Tencati

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Francisco Chaves Bezerra Junior

VAR: Rodrigo Guarizo

Gols: Fellipe Mateus, aos 31' do 1ºT e aos 3' do 2ºT; Bolasie, aos 9' do 2ºT; Higor Meritão, aos 23' do 2ºT

Cartões amarelos: Lucas Piton (VAS)