Torcida do Vasco aplaudiu ironicamente o quarto gol do Criciúma em São Januário Reprodução de Tv / Premiere

aplausos irônicos após o quarto gol marcado pela equipe catarinense, além de gritos de olé.

A torcida do Vasco não poupou ninguém na goleada sofrida por 4 a 0 para o Criciúma , em pleno Estádio de São Januário, neste sábado (27), pelo Brasileirão. A indignação dos vascaínos gerou até mesmo momentos inusitados, como

Antes disso, a torcida do Vasco já havia xingado o CEO da SAF, Lucio Barbosa, o técnico Ramón Díaz e também chamou o time de "sem vergonha". Ao fim da partida, o treinador foi cumprimentar os torcedores e recebeu mais xingamentos, além de copos plásticos arremessados em sua direção.



Léo foi um dos jogadores que receberam vaias ao tocar na bola. Mas o principal alvo dos protestos foi a dona de 70% da SAF, a 777 Partenrs, com os gritos: "Ô 77, vai se f...., o nosso Vasco não precisa de você".



Para piorar, um torcedor arremessou uma lata de cerveja no campo, o que foi relatado pela arbitragem. Com isso, o Cruz-Maltino corre o risco de sofrer algum tipo de punição no STJD.



A irritação já havia aparecido no fim do primeiro tempo, quando o time já era derrotado por 1 a 0 e Vegetti havia perdido pênalti. Além de vaias aos jogadores, os torcedores ainda cantaram "Não é mole não, obrigação é ganhar no Caldeirão".