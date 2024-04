São Januário é o estádio do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 27/04/2024 09:20

Rio - O Vasco enfrenta o Criciúma neste sábado (27), às 16h, em São Januário, pela quarta rodada do Brasileirão. Buscando voltar a vencer, após duas derrotas seguidas, o Gigante da Colina conta com um retrospecto positivo contra o rival do jogo desta tarde. Jogando na Colina Histórica, o clube não perde para o Tigre há 20 anos.



No total, foram dez jogos em São Januário, com nove vitórias do Vasco e apenas uma derrota. O único revés foi em 2004, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano, onde o clube de Santa Catarina derrotou o Cruz-Maltino por 1 a 0, com gol de Rafael Toledo. Desde então, são cinco vitórias seguidas do time vascaíno.

No momento, o Vasco ocupa apenas a 15ª posição no Brasileirão, com três pontos. O Gigante da Colina venceu o Grêmio na estreia, mas acumulou duas derrotas seguidas para Red Bull Bragantino e Fluminense.

Jogos entre Vasco e Criciúma em São Januário



19/10/1986 - Vasco 2 x 0 Criciúma

18/12/1988 - Vasco 3 x 2 Criciúma

16/11/1996 - Vasco 4 x 2 Criciúma

21/06/2003 - Vasco 2 x 0 Criciúma

22/04/2004 - Vasco 0 x 1 Criciúma

20/04/2006 - Vasco 1 x 0 Criciúma

17/04/2008 - Vasco 1 x 0 Criciúma

27/07/2013 - Vasco 3 x 2 Criciúma

30/07/2016 - Vasco 2 x 1 Criciúma

22/10/2022 - Vasco 2 x 1 Criciúma