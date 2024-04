Pumita Rodríguez - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 26/04/2024 11:20 | Atualizado 26/04/2024 11:20

Rio - Um dos principais reforços do Vasco no ano passado, o lateral-direito Pumita Rodríguez, de 27 anos, perdeu espaço no elenco em 2024. Apesar de ter recebido sondagens, o uruguaio deseja permanecer e confia que poderá retomar sua posição de titular na equipe de Ramón Díaz. As informações são do portal "GE".

No atual momento, o uruguaio tem sido preterido até por jogadores improvisados. Quando não pode contar com o titular Paulo Henrique, o treinador argentino preferiu escalar agueiros Robert Rojas e João Victor na função. A última partida de Pumita foi na semifinal do Carioca, quando entrou no segundo tempo da segunda partida contra o Nova Iguaçu.

No ano passado, o lateral viveu bons momentos no Vasco, sendo escolhido inclusive o melhor da posição no Campeonato Carioca. Com o momento ruim, Pumita perdeu espaço na seleção uruguaia, que defendeu na Copa do Mundo de 2022.

No total, o jogador entrou em campo em 49 jogos, sendo apenas quatro neste ano, fez quatro gols e deu duas assistências com a camisa do Vasco. Ele custou algo em torno de R$ 10 milhões aos cofres do Cruz-Maltino.