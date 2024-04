Payet - Leandro Amorim/ Vasco

Payet Leandro Amorim/ Vasco

Publicado 25/04/2024 17:41

Rio - O meia Dimitri Payet, de 37 anos, não deverá voltar ao Vasco na partida contra o Criciúma, neste sábado, às 16 horas (de Brasília), em São Januário. O francês ainda não está 100% recuperado e pode ser preservado para o jogo contra o Fortaleza, na próxima quarta-feira, no Castelão.

O veterano não atua desde a eliminação do Vasco na semifinal do Campeonato Carioca no dia 17 de março contra o Nova Iguaçu. Payet sofreu uma entorse no ligamento colateral medial do joelho direito no dia 2 de abril. Ramón Díaz deixou claro que o meia só voltará aos gramados quando estiver 100%.

"Ele está fazendo tratamento, está se recuperando. Cada partida é muito dinâmica, muito ritmo. Faz muito tempo que ele não joga. Precisa estar 100%. Então queremos prepará-lo bem para que quando ele volte a jogar, jogue bem", afirmou em coletiva após a derrota para o Bragantino, no último dia 17.

O Cruz-Maltino deverá ter o retorno de Gary Medel, que desfalcou o Vasco nos dois últimos jogos, após viajar para o Chile para resolver problemas pessoais. O volante Hugo Moura, que foi contratado na semana passada, deverá começar a partida contra o Criciúma como titular.