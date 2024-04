Vasco foi derrotado pelo Criciúma por 4 a 0, em São Januário, pela 4ª rodada do Brasileirão - Leandro Amorim / Vasco

Vasco foi derrotado pelo Criciúma por 4 a 0, em São Januário, pela 4ª rodada do BrasileirãoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 27/04/2024 20:45 | Atualizado 27/04/2024 20:52

Em meio à crise, a ordem foi se calar. Rio - O dia 27 de abril de 2024 ficará marcado como uma mancha na história do Vasco. O Cruz-Maltino foi goleado pelo Criciúma por 4 a 0 , neste sábado (27), em São Januário, pela 4ª rodada do Brasileirão, e amargou a terceira derrota consecutiva na competição.

os jogadores não falaram na saída de campo e desceram direto para o vestiário. Logo depois do apito final, o Vasco informou que nenhum dirigente assumiu a responsabilidade de justificar a saída do treinador argentino. Após a partida contra o Criciúma,e desceram direto para o vestiário. Logo depois do apito final, o Vasco informou que Ramón Díaz deixaria o clube , ede justificar a saída do treinador argentino.

O treinador, por sua vez, se despediu do clube. Ramón Díaz desmentiu a versão do Vasco , que havia informado que foi um pedido de demissão, e revelou que soube por meio de rede social. Ele lamentou o episódio e pediu mais respeito.

"Não esperávamos ser demitidos pelo Twitter. Merecíamos outra coisa. Falei com os jogadores, tenho que agradecer porque me deram um carinho enorme. Seguramente, em algum momento nos encontraremos", disse o treinador.

O Vasco não se manifestou após o pronunciamento do treinador. O clube entende que houve um pedido de demissão e avalia a declaração como uma estratégia jurídica para não abrir mão da multa rescisória.

Associativo x SAF

O Vasco vive uma crise interna. A relação entre o associativo e a SAF não é das melhores. O presidente Pedrinho chegou a se encontrar com Josh Wander, sócio da 777 Partners, dona do clube, para discutir a relação. Os investidores se mostraram abertos a fortalecer os laços.

Recentemente, o Vasco trocou de diretor executivo. Pedro Martins, que estava no Cruzeiro e já se despediu , substituirá Alexandre Mattos. O ex-dirigente foi contratado para o lugar de Paulo Bracks, mas ficou cerca de quatro meses no cargo.

Após sofrer a terceira derrota seguida, o Vasco pode terminar a quarta rodada na zona de rebaixamento do Brasileirão. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima quarta-feira (1), às 19h (de Brasília), no Castelão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.