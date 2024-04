Ramón Díaz não é mais técnico do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 27/04/2024 19:30 | Atualizado 27/04/2024 20:16

"Quero agradecer a todos. Foram oito meses de trabalho. Fizemos história num primeiro momento aqui. Nós vamos torcer pelo Vasco, que foi o primeiro clube da minha carreira que me convenceu a lutar contra o rebaixamento. Sempre trabalhei em clubes que lutavam por títulos e esse sempre foi o meu objetivo", disse o treinador.

"Não esperávamos ser demitidos pelo Twitter. Merecíamos outra coisa. Falei com os jogadores, tenho que agradecer porque me deram um carinho enorme. Seguramente, em algum momento nos encontraremos. Somente tenho que agradecer o carinho que recebemos em Brasil", completou.

A saída de Ramón Díaz virou motivo de confusão após a goleada. O Vasco informou que o treinador pediu para sair, mas o argentino desmentiu a versão do clube pronunciamento de despedida. O clube, no entanto, avalia a declaração como estratégia jurídica pela multa rescisória.

Sem Ramón Díaz, o Vasco será comandado por Rafael Paiva, treinador do sub-20, nos próximos jogos. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima quarta-feira (27), às 19h (de Brasília), contra o Fortaleza, no Castelão, pela terceira fase da Copa do Brasil.