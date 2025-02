José Boto, diretor do Flamengo em conversa com Filipe Luís: eles não querem negociar titulares até o Mundial de Clubes - Marcelo Cortes/Flamengo

José Boto, diretor do Flamengo em conversa com Filipe Luís: eles não querem negociar titulares até o Mundial de ClubesMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 12/02/2025 11:00

Wesley é alvo de vários clubes do futebol europeu e tem o Barcelona como um dos possíveis destinos. O jornal 'Sport' publicou nesta quarta-feira (12) o interesse do clube catalão, que já havia tentado contratar o lateral titular do Em grande fase,e tem o Barcelona como um dos possíveis destinos. O jornal 'Sport' publicou nesta quarta-feira (12) o interesse do clube catalão, que já havia tentado contratar o lateral titular do Flamengo

De acordo com a reportagem, o Barcelona acompanha o jogador de 21 anos desde 2023 e o coloca como uma das opções avaliadas para contratação para a próxima temporada. Entretanto, o alto valor pedido pelo Rubro-Negro pode ser um empecilho.



A nova diretoria, que só pretende negociá-lo após o Mundial de Clubes, deseja algo em torno de 30 milhões de euros a 35 milhões de euros (cerca de R$ 179,2 milhões a R$ 209 milhões). Pelo valor, o clube catalão poderia investir em outro nome que já esteja no futebol europeu.



O jornal espanhol ainda afirma que Wesley "segue no radar do Barça, que monitora seu progresso atentamente".



Flamengo recusa ofertas por Wesley



Em 2023, o Rubro-Negro recebeu uma proposta de empréstimo para que o lateral atuasse no time B do Barcelona, mas o valor pedido fez com que a negociação não avançasse. Já no ano passado, o Atalanta ofereceu 16 milhões de euros (R$ 96 milhões à época), além de metas estipuladas que poderiam fazer o negócio chegar a 20 milhões de euros (R$ 120 milhões).



Já em 2025, o Aston Villa, da Inglaterra, ofereceu 15 milhões de euros (R$ 95,6 milhões na cotação de janeiro), também recusada pelo Rubro-Negro.