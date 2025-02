Gustavo de Conti estava no Flamengo desde 2018 - Marcelo Cortes/ Flamengo/ Divulgação

Publicado 12/02/2025 15:10

Rio - O Flamengo anunciou nesta quarta-feira (12) a demissão do técnico Gustavo de Conti, que estava à frente da equipe de basquete desde 2018. O Rubro-Negro foi ágil para não perder tempo na temporada e contratou o argentino Sergio Hernández, mais conhecido como Oveja.

O novo treinador do FlaBasquete só deve fazer sua estreia no NBB contra o Pato, no dia 28 de fevereiro. Até lá, o interino Fernando Pereira será o comandante nos jogos contra Fortaleza e Unifacisa, nesta quinta-feira (13) e no sábado (15).

Gustavo de Conti conquistou 14 títulos pelo Flamengo, sendo os grandes duas edições de NBB (2018/19 e 2020/21), uma da Champions League Américas (2021) e uma da Copa Intercontinental (2022), por exemplo. O último título aconteceu no início de fevereiro, na final sobre o Minas pela Copa Super 8. Em entrevista ao site "ge", o profissional, que também comandou a seleção brasileira nos últimos anos, afirmou que já imaginava o cenário.

"Na troca de diretoria após a eleição (no fim de 2024), percebi que algo estava diferente e desfavorável a minha permanência à frente do FlaBasquete. Porém, continuei fazendo o meu melhor, ajudando na classificação para a fase final da BCLA (Champions League Américas) em 1º lugar e também no tetracampeonato do Super 8. Respeito muito a decisão da diretoria, eles têm todo o direito de fazer as mudanças, e a minha carreira segue. Adoro competir", disse Gustavinho.