Sob o comando de Filipe Luís, Flamengo ainda não perdeu nesta temporada - Gilvan de Souza / Flamengo

Sob o comando de Filipe Luís, Flamengo ainda não perdeu nesta temporadaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 12/02/2025 12:44

Fluminense. Rio - Técnico do Flamengo , Filipe Luís deve escalar time misto para enfrentar o Botafogo , nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O último treino rubro-negro mostrou que o comandante planeja uma improvisação na lateral esquerda e várias mudanças em relação à equipe que empatou sem gols com o

Leia mais: Barcelona avalia a contratação de titular do Flamengo

Alex Sandro não estará à disposição por uma lesão muscular na coxa esquerda . O primeiro reserva, Ayrton Lucas, também deve ficar de fora: ele sofreu um trauma no joelho esquerdo no Fla-Flu e vem se queixando de dores. Sendo assim, o escolhido para treinar no setor foi Varela, lateral-direito.

Provavelmente, Léo Pereira e Wesley serão os únicos titulares mantidos na equipe para enfrentar o Glorioso. Arrascaeta e De la Cruz, poupados na última rodada, estarão à disposição e devem iniciar o clássico.

O provável time de Filipe Luís, segundo o site 'ge', tem: Matheus Cunha; Wesley, Danilo, Léo Pereira e Varela; Allan, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Cebolinha e Juninho.

A partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca. O Flamengo é o vice-líder da competição, com 14 pontos - três de desvantagem para o Volta Redonda. Já o Botafogo é o sexto, com 12.