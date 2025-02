Ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, foi ao Maracanã com camisa em alusão à data de inauguração do estádio - Reprodução de vídeo

O ex-presidente do Flamengo Rodolfo Landim foi assistir ao Fla-Flu de sábado (8) e compartilhou nas redes sociais a experiência novamente como torcedor. Mas aproveitou a publicação para atacar o seu sucesso, Luiz Eduardo Baptista e sua diretoria, ao cobrar que o projeto do novo estádio, no terreno do antigo Gasômetro, seja tocado.

Landim utiliza uma camisa do Flamengo com o nome "estádio" e o 29. O número é uma referencia ao ano em que a sua diretoria programou a inauguração, em 2029. O ex-dirigente, inclusive, mostra a parte de trás da camisa ao ser questionado por torcedores na rampa do Maracanã.

"Vocês têm que cobrar dos outros caras, não é de mim, não. Eu consegui o terreno, consegui tudo", diz.



Esse diálogo, inclusive, abre o vídeo da publicação. Na legenda, o ex-presidente volta ao assunto.



"Esperamos que sigam o projeto do nosso tão sonhado estádio!", escreveu.



Como está a situação do estádio



A nova gestão de Bap, pisou no freio momentaneamente em relação ao estádio do Flamengo. Antes de seguir com o projeto, a diretoria quer avaliar mais os dados sobre a viabilidade técnica e os custos.



Com a preocupação de não atrapalhar o fluxo de caixa e o desempenho do futebol, contratou em janeiro a Fundação Getúlio Vargas (FGV) para fazer um novo estudo de viabilidade.



O Rubro-Negro precisa apresentar o projeto final do estádio em até 18 meses após a assinatura da compra do terreno, feita no dia 16 de agosto de 2024. Ou seja, até fevereiro de 2026, mas o prazo é prorrogável, de acordo com o edital do leilão feito pela Prefeitura do Rio.