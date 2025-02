Zico é o maior ídolo da história do Flamengo - Hugo Perruso / O Dia

Léo Ortiz vive grande fase pelo Flamengo e recebeu um elogio de nada menos do que Zico. Em um encontro que o clube organizou com outros camisas 10 (Sávio, Evaristo de Macedo e Nélio), o maior ídolo rubro-negro não poupou elogios ao elenco atual, em especial ao zagueiro.

"O Flamengo hoje tem um plantel muito bom. Um jogador de hoje que me encanta muito e que eu conhecia pouco é o Léo Ortiz. Esse cara realmente é outro nível", disse.



Momentos antes, Zico brincou ao ser perguntando se alguns jogadores de 2019 do Flamengo, que fizeram história com a conquista da Libertadores e do Brasileirão sob o comando de Jorge Jesus, teriam vaga no time campeão mundial de 1981.



"Acho que, do grupo de 2019, todos eles poderiam jogar na década de 80, seriam banco lá, tudo bem (risos). Seria um banco de luxo", disse Zico, arrancando risadas dos presentes.