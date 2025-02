José Boto, diretor técnico do Flamengo em conversa com Filipe Luís - Marcelo Cortes/Flamengo

Rio - Diretor de futebol do Flamengo, José Boto, tem feito muitos elogios ao treinador Filipe Luís. Além de exaltar o trabalho do técnico no clube carioca, o português acredita que o ex-lateral-esquerdo poderá ser responsável por uma mudança na imagem dos profissionais nascidos no Brasil.

"Eu normalmente não me engano com treinadores. Ele vai ser um técnico top mundial, talvez o treinador que vai mudar a imagem do técnico brasileiro. Acredito que vai ser ele", disse em entrevista à CNN.

Conhecido como país do futebol e também por exportar muitos jogadores para o futebol europeu, o Brasil nunca conseguiu fazer o mesmo com seus técnicos. Mesmo nos melhores momentos da Seleção, por exemplo, as chances para comandantes nascidos no país no exterior foram raras.

"O Filipe tem uma característica que, para mim, é fundamental para ser um treinador de alto nível, que todos que chegaram a esse alto nível têm: perceber que tudo aquilo que ele fez no futebol vale muito pouco para o que ele virá a fazer", afirmou.