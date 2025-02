Léo Pereira em ação pelo Flamengo no Maracanã - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 09/02/2025 16:00

"Eles têm a postura de marcar um pouco mais recuado e propor menos o jogo, isso se vê principalmente contra a gente. Se pegar o jogo contra o Botafogo, eles tentavam jogar, e aí com certeza tem mais jogadas bonitas, tem muito mais chances de gol dos dois lados. Agora você viu um jogo muito mais truncado", iniciou o defensor.

"A bola por dentro não estava entrando, tentamos jogar pelas laterais. Acredito que estavam jogando por uma bola, duas, para tentar surpreender a nossa equipe no contra-ataque. Acho que não chutaram nenhuma bola no gol, não sei se estou errado", ponderou.

O Tricolor, de fato, não acertou o alvo durante os 90 minutos nas finalizações que tentou. O Rubro-Negro, quando conseguiu passar pelo bloqueio do rival, parou nas mãos de Fábio. "A gente teve algumas oportunidades, mas eles têm um goleiro fantástico, fez milagre no final", elogiou Léo Pereira.

O próximo compromisso do Flamengo será contra o Botafogo, na quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo atrasado da sétima rodada. Com 14 pontos, o time comandado por Filipe Luís é o vice-líder do Carioca. São dois de desvantagem para o Volta Redonda.