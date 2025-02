Arrascaeta durante treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 08/02/2025 13:18

Confira os relacionados do Mengão para a partida diante do Fluminense, pelo Cariocão! #VamosFlamengo pic.twitter.com/PFpoQDBMZB — Flamengo (@Flamengo) February 8, 2025

Rio - Arrascaeta está fora do clássico entre Flamengo e Fluminense, na tarde deste sábado (8), no Maracanã, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. Segundo o Rubro-Negro, o camisa 10 será poupado para seguir o planejamento estabelecido no início da temporada.