Sob o comando de Filipe Luís, o Flamengo ainda não perdeu nesta temporada - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 08/02/2025 08:40

Rio - Técnico do Flamengo , Filipe Luís ainda não definiu quem será o substituto de De la Cruz no clássico com o Fluminense, neste sábado (8), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela nona rodada da Taça Guanabara. O meio-campista está fora do jogo por controle de carga