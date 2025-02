Pulgar em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 07/02/2025 19:35

mudar de ideia e se mostrar disposto a estender seu vínculo com o clube carioca, a diretoria marcou uma reunião com Fernando Felicevich, um dos representantes do jogador, para debater a questão. A informação foi dada pelo jornalista Venê Casagrande. Rio - O Flamengo não quer perder tempo para avançar pela renovação de Erick Pulgar. Após o jogador, a diretoria marcou uma reunião com Fernando Felicevich, um dos representantes do jogador, para debater a questão. A informação foi dada pelo jornalista Venê Casagrande.

Com contrato até o fim de 2025, Pulgar estava decidido a retornar ao futebol europeu após cumprir o acordo com o Fla, e a renovação chegou a ser vista como difícil em determinado momento. Agora, com o sinal verde, o time carioca precisará dar uma valorização financeira ao atleta para acertar a extensão de contrato.

O chileno chegou ao Flamengo na segunda janela de 2022. Ele teve pouco espaço naquela temporada, mas deslanchou no ano seguinte. No total, disputou 101 partidas oficiais com o manto, anotou dois gols e distribuiu nove assistências.



Titular absoluto, Pulgar é peça fundamental para o setor de meio-campo do Flamengo. O chileno já foi elogiado publicamente pelo técnico Filipe Luís, que o considera um jogador "nível Barcelona".