Pulgar em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Pulgar em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 03/02/2025 22:55

Rio - Erick Pulgar deu o aval a seus representantes, e o Flamengo voltou a tentar a renovação de contrato do volante. O atual vínculo do chileno com o clube da Gávea vai até o fim de 2025.

O volante queria retornar ao futebol europeu, e a renovação chegou a ser vista como difícil em determinado momento. Agora, com o sinal verde, o Fla precisará dar uma valorização financeira ao atleta para acertar a extensão de contrato. A informação das tratativas foi dada primeiro pelo site "Gazeta do Urubu".

O chileno chegou ao Flamengo na segunda janela de 2022. Ele teve pouco espaço naquela temporada, mas deslanchou no ano seguinte. No total, disputou 101 partidas oficiais com o manto, anotou dois gols e distribuiu nove assistências.

Além disso, pelo Rubro-Negro, ele já conquistou: a Libertadores (2022); a Copa do Brasil (2022); a Taça Guanabara (2024); o Campeonato Carioca (2024); e a Supercopa Rei (2025). Pulgar é peça fundamental para o setor de meio-campo do Fla.