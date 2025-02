Carlinhos foi emprestado pelo Flamengo para o Vitória até dezembro de 2025 - Divulgação / Vitória

Publicado 04/02/2025 13:56

Rio - O Vitória anunciou mais um reforço para a temporada de 2025. O clube baiano confirmou nesta terça-feira (4) a contratação do atacante Carlinhos, do Flamengo. O jogador chega por empréstimo até dezembro deste ano, com opção de compra fixada em R$ 4,5 milhões.

Carlinhos, de 27 anos, estava fora dos planos do técnico Filipe Luís. O centroavante foi utilizado nas rodadas inicias do Carioca, quando o Flamengo jogou com time alternativo formado por jogadores da base ou nomes afastados. No Vitória, ele disputará posição com Janderson e Fabri.

O novo reforço do Leão já foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está à disposição do técnico Thiago Carpini, mas não foi relacionado para a partida desta terça, contra o Sousa, pela Copa do Nordeste. Ele deve jogar contra o Porto, sábado (8), pelo Campeonato Baiano.

Carlinhos foi contratado pelo Flamengo em 2024, após se destacar pelo Nova Iguaçu, no Carioca. Ao todo, o jogador fez 20 jogos e cinco gols com o Manto Sagrado, sendo um deles no triunfo por 2 a 1 sobre o próprio Vitória, no Barradão, pelo Brasileirão do ano passado.