Bruno Henrique conquistou mais um título no FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 04/02/2025 13:50

Rio - Após o Flamengo conquistar seu primeiro título desde 2019 sem a presença de Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta ultrapassaram o centroavante e se tornaram os jogadores com mais títulos com a camisa rubro-negra. O ex-atacante da seleção brasileira e ídolo ao Corinthians, Walter Casagrande, comparou a idolatria que os torcedores do clube carioca tem pelos dois atacantes.

"Tem uma diferença: o Bruno Henrique não é da mídia, o Gabriel é. Tem que separar essa questão. O cara que vira celebridade, que se coloca toda hora nas redes sociais, fica com mais seguidores, com mais visibilidade. O Bruno Henrique vai pelos cantos, mas olha como ele está. [...] Ele tem alternativa para fazer gol de todo jeito - de cabeça, de esquerda, de direita", afirmou em participação no "UOL News".

Gabigol e Bruno Henrique chegaram ao Flamengo juntos em 2019. Naquela temporada, os dois viveram seus melhores anos na carreira, comandando o Rubro-Negro nos títulos do Carioca, do Brasileiro e da Libertadores.

Nas temporada seguintes, os dois voltaram a colecionar títulos pelo Flamengo. No total, foram 13 juntos. Gabigol acabou deixando o clube no fim do ano passado, e Bruno Henrique, que tem contrato até o fim de 2026, segue defendendo o Rubro-Negro.