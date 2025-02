Guillermo Varela em ação pelo Flamengo - Gilvan de Souza e Paula Reis / Flamengo

Publicado 04/02/2025 09:51

O Flamengo não terá Varela entre os relacionados para a partida de quarta-feira (5), às 19h, contra a Portuguesa, em Uberlândia (MG), pelo Campeonato Carioca. O clube liberou o lateral para o velório da mãe, que morreu nesta terça (4).

Ele viaja ao Uruguai para se encontrar com a família e acompanhar o enterro.



"O Clube de Regatas do Flamengo manifesta profundo pesar pelo falecimento da mãe do nosso atleta Guillermo Varela. Neste momento de dor, expressamos sentimentos a Varela e seus familiares. O jogador foi liberado para viajar ao Uruguai e conta com todo o apoio do clube", diz o comunicado.



O Flamengo conta com Wesley titular e, caso seja necessário, pode utilizar Danilo, que foi contratado para jogar como zagueiro, mas é lateral-direito de origem.