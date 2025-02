Ricardo Quaresma - AFP PHOTO / MIGUEL RIOPA

Publicado 03/02/2025 15:42

Rio - Conhecido pelo seu clássico chute de trivela, o português Quaresma revelou que quase jogou no Flamengo , em 2019, comandado por Jorge Jesus. Em entrevista, o ex-jogador detalhou a história e ainda aproveitou para exaltar o atual treinador do Al-Hilal.

"Quando o JJ esteve no Flamengo, eu falei com ele. Falamos, mas depois não chegamos a um acordo. Eu estava no Besiktas, na Turquia. Depois as coisas não foram para frente e ele acabou por ganhar tudo e fazer história no Flamengo. Eu sempre disse isso e vou dizer novamente: é o melhor treinador português. Para mim, ok, você pode falar do Mourinho... o JJ é o melhor treinador, é o que mais entende de futebol. Você tem que ver que onde ele vai, ele ganha. A realidade é essa", disse Quaresma ao podcast Junior Coimbra Show.

Jorge Jesus pioneiro e dominância do Fla

Quaresma também creditou a febre de técnicos portugueses no futebol brasileiro à Jorge Jesus, dizendo que foi ele quem "abriu a porta" para as contratações. Além disso, também admitiu que assistia aos jogos do Rubro-Negro naquele ano e que "já sabia de quanto iria ganhar", mas só precisava descobrir se seria de "três ou quarto".

"Vamos ser sinceros, hoje em dia, o futebol brasileiro aposta muito no treinador português, mas foi o JJ que abriu essa porta. Ele veio aqui, ganhou tudo que tinha para ganhar e não era só ganhar, o Flamengo jogava muita bola. A gente via o Flamengo jogar. Antes do jogo você já sabia que o Flamengo ia ganhar. A única coisa que você tinha que pensar era se ia acabar três ou quatro. Que eles iam ganhar, todo mundo já sabia", analisou.

"Já disse isso muito tempo atrás e volto a repetir, o melhor treinador português é o Jorge Jesus. O Abel é bom, mas está longe do JJ. Jorge tem um perfil complicado, é bem exigente, eu nunca treinei com ele, mas gostaria muito. Acho que ia aprender muita coisa com ele", finalizou.