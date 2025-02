Bruno Henrique voltou a brilhar em clássicos e foi decisivo para o Flamengo conquistar a Supercopa do Brasil - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 03/02/2025 07:30 | Atualizado 03/02/2025 08:01

Rio - A estrela de Bruno Henrique voltou a brilhar em clássicos. O atacante fez dois gols e foi decisivo na vitória do Flamengo sobre o Botafogo por 3 a 1 , neste domingo (2), em Belém, fazendo jus a fama de carrasco contra os rivais do Rio de Janeiro. Com isso, aumentou uma marca já expressiva.

Com os dois gois diante do Botafogo, Bruno Henrique chegou a 19 gols em 49 clássicos com a camisa do Flamengo. Ou seja, o atacante marcou em 38% das partidas contra os rivais. O Vasco é a maior vítima com oito gols sofridos, agora seguido de perto pelo Glorioso, com sete. O Fluminense, por sua vez, sofreu quatro.

O aproveitamento contra o Vasco é o melhor. Ao todo, são 14 jogos, nove vitórias e sete gols marcados, além de quatro empates e apenas uma derrota. Já contra o Botafogo, são 14 partidas, nove vitórias e também sete bolas nas redes, além de quatro derrotas e um empate.

Já contra o Fluminense, o atacante encontrou mais dificuldades. Em 24 jogos contra o Tricolor das Laranjeiras, fez apenas quatro gols. O Fla-Flu decidiu o Carioca entre 2020 e 2023, com dois títulos para cada lado. Ao todo, Bruno Henrique saiu de campo vitorioso em 11 partidas e perdeu seis.