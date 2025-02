Flamengo negocia a contratação de Jorginho - Divulgação / Arsenal

Publicado 02/02/2025 08:35

Rio - O Flamengo não terá Jorginho nesta janela de transferências. No último sábado (1º), o diretor de futebol José Boto tentou uma última cartada, porém, ouviu de Mikel Arteta, técnico do Arsenal, que o jogador não será liberado.

A justificativa para a recusa é a mesma. Atualmente, os Gunners estão sofrendo com lesões no plantel e não desejam se desfazer do meia pelo tempo curto para buscar uma reposição. Isso porque o período de contratações na Inglaterra termina nesta segunda-feira (3).

Portanto, a tendência é que o Rubro-Negro vá realmente esperar por Jorginho no meio do ano. Seu vínculo se encerra em 30 de junho e as partes já negociam um pré-contrato para que ele defenda o clube no Mundial de Clubes.

O estafe do jogador, inclusive, deve se reunir com o Arsenal no final de fevereiro para negociar a liberação em junho, segundo o site 'ge'. O desejo é que as tratativas sejam finalizadas de forma harmoniosa pelo respeito do ítalo-brasileiro com os Gunners.

Nascido em Santa Catarina, Jorginho, de 33 anos, jamais atuou profissionalmente no futebol brasileiro. Ele iniciou sua carreira no Hellas Verona, depois atuou pelo Napoli, e foi contratado pelo Chelsea em 2018. Desde 2022, ele atua no Arsenal. Seus principais títulos foram a Eurocopa de 2021, pela Itália, e a Liga dos Campeões do mesmo ano pelo Chelsea.