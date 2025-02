Lorran deve trocar o Flamengo pelo CSKA, da Rússia - Divulgação / Flamengo

Publicado 31/01/2025 22:25

Rio - Flamengo e CSKA destravaram o impasse que emperrava a negociação pela transferência do atacante Lorran, de 18 anos, e encaminharam o acordo. O clube russo não fez ajuste nos valores apresentados, mas melhorou a forma de pagamento e se aproximou de comprar o jovem revelado na Gávea. As informações são do site "GE".

A proposta é de 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões) por 80% dos direitos econômicos do jogador. O Flamengo desejava receber pelo menos 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões), mas o CSKA não atendeu.

Faltam detalhes para que a negociação seja concretizada, e as partes estão otimistas por um desfecho positivo. Lorran está fora dos planos de Filipe Luís para a temporada e o clube entende que não vendê-lo nesta janela pode fazer perder valor de mercado.

Lorran soma 35 partidas com a camisa rubro-negra, com dois gols e três assistências. Sua estreia no profissional aconteceu em 2023. Em agosto de 2024, o Flamengo renovou o contrato do jovem até o fim de 2029, com multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 617 milhões).