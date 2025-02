O atacante Everton Cebolinha voltou a jogar após mais de cinco meses recuperando-se de lesão - Gilvan de Souza/CRF

O atacante Everton Cebolinha voltou a jogar após mais de cinco meses recuperando-se de lesãoGilvan de Souza/CRF

Publicado 01/02/2025 13:00

ficou cinco meses sem poder jogar e logo na segunda partida em seu recomeço pelo

Everton Cebolinhae logo na segunda partida em seu recomeço pelo Flamengo já pode entrar em jogo que vale título. Relacionado para a Supercopa Rei, domingo (2) às 16h (de Brasília), contra o Botafogo em Belém (PA), o atacante não esconde a ansiedade pela decisão.

"Particularmente estou muito ansioso por voltar depois de tanto tempo parado, e espero que no domingo a gente comemore o título", afirmou.

Ele se machucou em 11 de agosto, no 1 a 1 com o Palmeiras, quando rompeu o tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo logo aos 12 minutos. Desde então, passou por cirurgia e um longo processo de recuperação.



Apesar da expectativa de voltar ainda em 2024, Cebolinha precisou de mais tempo para fortaleces a parte física e só retornou na quinta-feira (31), no 2 a 0 do Flamengo sobre o Sampaio Correa, e jogou 45 minutos.



"Eu procurei me dedicar ao máximo, durante esses quase seis meses com uma lesão bem complicada. É óbvio que ainda falta um pouco de ritmo de jogo, mas fisicamente eu me senti muito bem. Até melhor do que eu imaginava, depois de tanto tempo parado, jogar 45 minutos naquela intensidade, naquele ritmo, foi muito bom e espero também que eu possa ter um tempinho aí também", disse.



Cebolinha contou com apoio de Filipe Luís



O atacante também revelou a importância do treinador do Flamengo durante o período em que ficou parado.



"Ele estava sempre lá no DM dando uma palavra de apoio, falando da minha importância para a equipe, que precisava de mim, que contava comigo. Isso deixa o atleta muito mais confiante, muito mais ansioso para voltar logo", revelou.



Outras declarações do atacante do Flamengo



Expectativa para a temporada

"Eu me preparei muito bem fisicamente, mentalmente e tecnicamente nesses meses que eu estive fora porque esse ano eu tenho metas pessoais, que é jogar o maior número de jogos possíveis pelo clube. Obviamente, se for para a seleção melhor ainda, mas eu quero fazer muitos gols, dar assistências, jogar o maior número de partidas, e a gente tem competições muito importantes nesse ano".



Disputa por título em fevereiro

"Acho que é sempre bom começar vencendo. Ainda mais quando se trata de um clássico, você começar o ano com o pé direito, já disputando um título e sendo campeão é muito importante, porque te dá confiança para a sequência da temporada".



Concorrência no time

"É muito importante porque acaba elevando o nível de todos os atletas. Nos treinamentos, nos jogos, você sabe que não pode dar da brecha porque tem companheiros bem preparados e em alto nível, e que vão corresponder se precisar".