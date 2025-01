Jorginho em ação pelo Arsenal - Glyn Kirk/AFP

Publicado 31/01/2025 15:17

Rio - O Flamengo deve esperar até o meio do ano para ter o meia Jorginho em seu elenco. De acordo com o site “ge”, o Arsenal recusou a liberação imediata do jogador, que tem contrato até o fim da temporada europeia.

Diante do veto, o Flamengo negocia um pré-contrato com Jorginho para que ele defenda o clube no Mundial de Clubes, que começa em junho, mas ainda há ajustes financeiros a se fazer. O Rubro-Negro ofereceu 10 milhões de euros (R$ 60 milhões) brutos por três anos de contrato, mas o meia pede 12 milhões de euros.



Nascido em Santa Catarina, Jorginho, de 33 anos, jamais atuou profissionalmente no futebol brasileiro. Ele iniciou sua carreira no Hellas Verona, depois atuou pelo Napoli, e foi contratado pelo Chelsea em 2018. Desde 2022, ele atua no Arsenal. Seus principais títulos foram a Eurocopa de 2021, pela Itália, e a Liga dos Campeões do mesmo ano pelo Chelsea.