Carlos Alcaraz não se firmou no Flamengo - Divulgação/Flamengo

Publicado 31/01/2025 13:39 | Atualizado 31/01/2025 14:47

empréstimo ao Everton, da Inglaterra. O meia argentino, portanto, está fora da Supercopa Rei e não viaja com a delegação a Belém (PA), onde acontece o jogo de domingo (2) contra o Botafogo, às 16h (de Brasília). Flamengo anunciou nesta sexta-feira (31) que negociou Carlos Alcaraz por. O meia argentino, portanto, está fora da Supercopa Rei e não viaja com a delegação a Belém (PA), onde acontece o jogo de domingo (2) contra o Botafogo, às 16h (de Brasília).

Pelo acordo, o clube inglês será obrigado a comprar o jogador, caso metas estabelecidas em contrato, que vai até junho, sejam alcançadas.

O Rubro-Negro recebeu a proposta na noite de quinta-feira (30) e as negociações continuaram durante a manhã. Diante da necessidade de um acerto rápido, as cláusulas estipuladas foram consideradas fáceis de serem batidas. Ou seja, a tendência é que Alcaraz saia em definitivo no meio do ano.

O que motivou a saída de Alcaraz

A diretoria do Flamengo decidiu pela negociação por entender, junto a Filipe Luís, que Alcaraz não tem características que se encaixam no perfil e no esquema de jogo do treinador.



"A decisão de negociar o Alcaraz foi tomada após uma análise detalhada, considerando tanto a visão da comissão técnica quanto os interesses do clube. Trata-se de um grande jogador, mas, dentro do modelo de jogo adotado, entendemos que ele teria poucas oportunidades para desempenhar seu melhor futebol", explicou o diretor de futebol, José Boto.



"A negociação garante uma boa oportunidade para o atleta seguir sua carreira com mais protagonismo e, ao mesmo tempo, respeita a estratégia financeira e esportiva do clube", explicou José Boto, Diretor de Futebol do Flamengo.



Contratação mais cara do Flamengo joga pouco



20 milhões de dólares pagos ao Southampton O argentino chegou com status de contratação mais cara do clube em números absolutos. Apesar dospagos ao Southampton em agosto de 2024 (cerca de R$ 110,6 milhões à época), ele nunca se firmou.