Wallace Yan (à esquerda) marcou na vitória do Flamengo sobre o Sampaio Corrêa - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 30/01/2025 23:30

Rio - Foi com muita persistência e contando com o jogo aéreo que o Flamengo conquistou mais uma vitória no Campeonato Carioca . Na noite desta quinta-feira (30), no retorno ao Maracanã, a equipe reserva enviada a campo por Filipe Luís foi superior ao longo de todo o duelo, parou por diversas vezes na grande atuação do goleiro Zé Carlos, mas conseguiu bater o Sampaio Corrêa pelo placar de 2 a 0 com gols marcados por Wallace Yan e Alcaraz, ambos na segunda etapa.

Com o resultado, o Rubro-Negro ultrapassou o Botafogo , rival do próximo domingo pela Supercopa Rei, em Belém, e assumiu a quarta colocação do Estadual com 10 pontos somados.

Paredão impede bom placar

Filipe Luís mandou a campo equipe considerada reserva, já de olho na Supercopa Rei contra o Botafogo, no domingo (2/2), em Belém, mas com peças de muita rodagem no elenco, como Allan, Alcaraz e Evertton Araújo. O destaque no time inicial foi o retorno de Everton Cebolinha, que estava afastado desde o dia 11 de agosto de 2024 devido à ruptura do tendão calcâneo do pé esquerdo.



Ainda que sem muitas das principais estrelas do plantel, o Rubro-Negro sobrou tecnicamente em campo. Isso, no entanto, não se transformou em bola na rede muito por conta de mais uma boa atuação de Zé Carlos, goleiro do Sampaio, que é um dos destaques do Carioca.



O Flamengo teve boas oportunidades aos 22 e 27 minutos com finalizações de Alcaraz e um pouco mais tarde com cabeceio do zagueiro João Victor, esta a chance mais clara, que parou em grande defesa de Zé Carlos. A equipe de Saquarema, retraída, sequer ameaçou o goleiro Matheus Cunha.

Dificuldade

Para a segunda etapa, Filipe Luís chamou Arrascaeta, que foi oficializado como camisa 10 minutos antes do jogo em rápida cerimônia no gramado, para o lugar de Cebolinha. O cenário seguiu complicado com toda dificuldade no terço final e noite inspirada do arqueiro do Galinho da Serra.



Contratação para a temporada, o atacante Juninho pouco participou. Quando viu de perto a chance de abrir o placar aos 21 do segundo tempo, chegou atrasado após rebote de Zé Carlos em finalização de Alcaraz. Em seguida, deixou o gramado para entrada do jovem Wallace Yan.

Choque feio

Aos 22, um lance forte paralisou a partida por alguns minutos. Em disputa aérea na área do Sampaio, Varela e Marreta tiveram choque de cabeça e desabaram no gramado. Ambas as equipes médicas foram acionadas e os jogadores precisaram ser substituídos. Para a vaga do uruguaio no Flamengo, entrou Daniel Sales.

Bola aérea salva

Substituto de Juninho, Wallace Yan saiu do banco de reservas aparecendo para o torcedor para desafogar e resolver a vida do Flamengo. Aos 31 minutos da etapa final, Luiz Araújo cobrou escanteio venenoso e o jovem de 19 anos surgiu na primeira trave, para desviar e tirar do alcance de Zé Carlos.



O gol marcado frustrou os planos do Sampaio Corrêa, que, após as substituições, pouco conseguiu reconstruir sua estratégia. O Rubro-Negro, com calma, aproveitou novamente o jogo aéreo para fazer o segundo e "matar" o jogo.



Novamente com assistência de Luiz Araújo. Aos 42, em cobrança de escanteio curto, o atacante avançou pela esquerda e cruzou na medida para Alcaraz cabecear firme da entrada da pequena área, estufar a rede da equipe de Saquarema e dar números finais no Maracanã.



FICHA TÉCNICA



FLAMENGO 2 X 0 SAMPAIO CORRÊA



Local: Maracanã

Data e hora: 30/1 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Arbitragem: Júlio Cesar de Oliveira

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Correa e Raphael Carlos Tavares Público: 20.455 torcedores



Gols: Wallace Yan 31'/2ºT e Alcaraz 42'/2ºT (FLA)



Cartões amarelos: Cleiton e Alcaraz (FLA); Lucas Carvalho e Alan (SCF)



FLAMENGO: Matheus Cunha, Varela (Daniel Sales), João Victor, Cleiton e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Allan e Alcaraz; Matheus Gonçalves (Luiz Araújo), Everton Cebolinha (Arrascaeta) e Juninho (Wallace Yan). Técnico: Filipe Luís.



SAMPAIO CORRÊA: Zé Carlos, Lucas Carvalho, Marreta (Daniel Vançan), Thuram e Guilherme; Pablo, Gabriel Agu (Alan) e Rafael Pernão (Luan Gama); Max, Octávio (Rodrigo Dantas) e Elias (Iacovelli). Técnico: Alfredo Sampaio.