Flamengo apresentou Danilo - Paula Reis / CRF

Flamengo apresentou DaniloPaula Reis / CRF

Publicado 30/01/2025 21:22

Rio - Apresentado na noite desta quinta-feira, 30, no Maracanã, Danilo revelou que Lucas Paquetá e Vini Jr "botaram pilha" para o acerto com o Flamengo . O meia do West Ham e o atacante do Real Madrid, respectivamente, foram revelados no clube. Além disso, assim como o defensor, são rubro-negros de coração.

"Ontem ainda estava falando com o Paquetá. Inclusive, o Paquetá e o Vini Jr me pressionaram o tempo inteiro, me botaram pilha. Ele falou: 'essa sensação de botar jogar pelo clube que você torce é uma coisa magnífica’. Ontem e hoje, em muitos momentos, parava e ficava olhando as paisagens se misturando com as imagens do Flamengo, com o escudo. Já estou arrepiado outra vez. Era um sonho", contou Danilo.

Após a rescisão com a Juventus (ITA), Danilo firmou vínculo com o Flamengo válido até o fim de 2026. O clube oficializou a contratação do experiente jogador na tarde da última quarta-feira (29)

"Eu decidi vir para o Flamengo porque eu viria agora, momento em que me considero fisicamente e mentalmente muito preparado, ou não viria. Nunca quis jogar simplesmente para estar no clube e não produzir, não ser capaz de influenciar", explicou Danilo.

Durante a coletiva, o diretor de futebol do Fla, José Boto, confirmou que ele chega para ser zagueiro. Lateral-direito de origem, ele vinha atuando nessa função na Juventus. Danilo lembrou que o futebol italiano é uma escola de defensores.

"Jogar como zagueiro é uma posição que tenho completamente dominada. Jogando já há alguns anos no futebol italiano, que é uma escola de defensores e que me agregou muito. É uma posição que me sinto completamente confortável. No time do Filipe, passa muito a construção das jogadas pelo pé dos zagueiros. É o que gosto de fazer", contou Danilo.

"Gosto de construir, descobrir os tempos, direcionar as jogadas. Como eu disse, é uma posição que estou completamente adaptado. Essa volta ao futebol brasileiro nessa posição também pode me abrir novos caminhos, pode me dar novas perspectivas. Estou sempre aberto a novos desafios. E não quer dizer que eu não possa ajudar em algum momento se for necessário como lateral-direito, esquerdo ou meio-campista", completou.

Veja mais declarações de Danilo

Danilo, do Flamengo, ao lado do diretor José Boto Paula Reis / Flamengo

PRIMEIRAS PALAVRAS

"Agradeço todos os esforços e palavras ditas a meu respeito. Realização de um sonho de criança. Além de todo o projeto e estrutura que o Flamengo possa vir a representar na minha carreira e lutar por títulos, certamente falou o coração. Depois dos últimos seis meses, que foram um tanto quanto complicados para mim em Turim, eu estava precisando desse carinho".



MOMENTO ESPECIAL NO NINHO

"Ontem, quando cheguei no Ninho, foi um momento muito especial. Tem lá a parede com várias fotos e principalmente a do Petkovic... Aquele gol de falta contra o meu amigo Hélton. Me passou um filme na cabeça. Naquele momento, tinha 12 anos, por aí, sonhava em conseguir ser um atleta profissional, muitas vezes conversas com meu pai. Quando cheguei e vi aquele gol, me passou aquele filme de ser um menino. De pegar uma bola de borracha no campinho de terra lá em Bicas e ficar batendo faltas pensando que era o Petkovic".

CONVERSA COM FILIPE LUÍS

"É importante ressaltar que, sim, o Filipe me ligou. Temos uma relação muito bacana, de muita proximidade, de todos os momento na seleção brasileira, sempre fomos muito próximos".

COMO ESTÁ FISICAMENTE

"Não estou na minha melhor condição porque não vinha jogando há algum tempo. Mas, nesse momento, a empolgação e experiência me ajudam bastante. Espero estar disponível para domingo".

FLA E OS GRANDES DA EUROPA NO MUNDIAL

"Sem dúvida nenhuma consegue (competir). O que encontrei nesses primeiros dois dias, eu posso resumir em estrutura e em organização. Me deixou muito surpreso. Uma estrutura incrível, uma organização incrível. Muita gente dando suporte para os jogadores. E a qualidade dos jogadores e dos trabalhos técnicos. Uma coisa que eu possa agregar e ajudar é fortalecer a mentalidade".

FLAMENGO DE FILIPE LUÍS

"O Flamengo é vitória, pressão, pressão por resultado. É um jogo agressivo, para frente. Ele está sempre preparando o time nos máximos detalhes, com máximo cuidado. Vejo o Filipe com um futuro muito brilhante como treinador. O que me deixou fiquei feliz nesse primeiro contato com o Filipe como treinador foi a humildade dele de dizer: 'Estou começando minha trajetória como treinador, tenho muito para aprender, estou extremamente aberto ao debate, aos conselhos'".

"Isso me deixou muito satisfeito. Não só por mim, mas há jogadores de muita experiência e que podem sempre contribuir para montagem do time, para o sistema tático, fixação de metodologia. Ele tem muita personalidade, sabe o que quer, mas está aberto a ser aconselhado. É uma característica que vai fazer dele muito maior do que já é".