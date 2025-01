Danilo não conteve as lágrimas ao ouvir mensagem do pai celebrando acerto com o Flamengo - Reprodução de vídeo

Danilo não conteve as lágrimas ao ouvir mensagem do pai celebrando acerto com o FlamengoReprodução de vídeo

Publicado 30/01/2025 15:49





"Aí vocês pegaram pesado, né? Não era dia de chorar (...) Por mais que eu tenha realizado um milhão de sonhos, atuado nos maiores clubes da Europa... a seleção brasileira é um grande orgulho para mim, mas faltava esse último passo importante que era jogar no Flamengo. Pensei: 'Ou vou agora, ou nunca'", afirmou Danilo. Danilo se emocionou no primeiro dia como jogador contratado pelo Flamengo , na quarta-feira (29). Durante a visita ao CT Ninho do Urubu, ele recebeu a mensagem que o pai, José Luiz, torcedor rubro-negro , enviou ao site ao "The Players' Tribune Brasil", não aguentou e chorou."Aí vocês pegaram pesado, né? Não era dia de chorar (...) Por mais que eu tenha realizado um milhão de sonhos, atuado nos maiores clubes da Europa... a seleção brasileira é um grande orgulho para mim, mas faltava esse último passo importante que era jogar no Flamengo. Pensei: 'Ou vou agora, ou nunca'", afirmou Danilo.

Na mensagem, o pai do defensor de 33 anos lembrou a paixão da família pelo Flamengo e ressaltou que o acerto com o clube é a realização de um sonho para os dois. Esse, inclusive, foi um dos motivos para o acerto após sair da Juventus.



"Eu não podia voltar para casa sem cumprir esse objetivo. Vamos juntos agora, muita coisa bonita, muito trabalho pela frente. O Flamengo é vitória, raça e dedicação. Vou tentar ser um representante de cada torcedor rubro-negro dentro de campo com a minha entrega, luta e vitória", afirmou.

Quando Danilo estreia pelo Flamengo



Arrepiou!



O rubro-negro Danilo, reforço do Mais Querido do Mundo, foi ao Ninho do Urubu e teve o primeiro contato com os novos companheiros!



Vamos juntos!



Danilo será apresentado para a Nação nesta quinta, no Maraca! Garanta o seu ingresso: https://t.co/uBSfKnpuKh#CRF pic.twitter.com/gOST2wRK2a — Flamengo (@Flamengo) January 29, 2025

Como já vinha em atividade na Juventus, o jogador aguarda ser regularizado para já poder estrear. A diretoria rubro-negra corre contra o tempo para conseguir regularizá-lo a tempo de poder jogar a Supercopa Rei, domingo (2), contra o Botafogo, em Belém (PA).



O prazo para a inscrição é sexta-feira (31) e o Flamengo precisa que a documentação da transferência seja enviada pela Juventus.



A mensagem do pai de Danilo



"Olá, Danilo! Seu pai aqui falando. Tudo bem, cara? Deus te abençoe. Eu estou aqui pra te falar que eu estou muito feliz com sua ida para o Flamengo, cara. Você vai realizar o seu sonho e o meu sonho de vestir essa camisa. Lembra quando você era garoto e a gente brincava lá no... Onde você chamava de Campinho, no Terreirão.

Só que quando tinha jogo do Flamengo, a pelada acabava cedo (risos). Tinha que ir embora e ver o jogo. Era um compromisso mesmo. Sem contar que na hora do jogo parecia que não tinha ninguém em casa. Não podia falar nada, era proibido conversar. A tensão era grande, hein, cara? Parabéns, hein, cara. Você conseguiu.



Isso aí é um êxito, jogar nesse time. É o time do coração, né? Tanto para mim quanto para você, com certeza. Você sempre torceu demais. Nunca esqueceu que todos lá em casa somos flamenguistas. Sempre fomos: meu pai; meus irmãos; suas primas; seus prêmios, todos flamenguistas.



E sem pensar que, também eu acho que é difícil um garoto que não pensa em um dia ser um jogador, jogar no Flamengo. Isso aí é uma honra, né, cara? Parabéns aí! Quero estar aí também, comemorando a sua apresentação aí cara, valeu? Um abraço!"