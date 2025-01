Torcida do Flamengo no Maracanã - Gilvan de Souza/Flamengo

Torcida do Flamengo no MaracanãGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 30/01/2025 19:19

Rio - O Flamengo anunciou uma novidade para os torcedores que forem ao Maracanã na partida desta quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), contra o Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca. A partir de agora, quem for aos jogos do clube no setor Maracanã Mais, o mais caro do estádio, não poderá ficar em pé enquanto a bola estiver rolando. Segundo o Rubro-Negro, a medida busca "mais conforto e tranquilidade" para quem estiver naquela área.

O Maracanã Mais conta com cerca de 2 mil lugares, o que corresponde a 2,5% da capacidade do estádio. A ideia do Fla é proporcionar uma nova experiência para aqueles que estão dispostos a investir mais no ingresso.

Veja o comunicado do Flamengo

"Na estreia do Flamengo no Maracanã na temporada 2025, hoje, diante do Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca, o Maracanã Mais, setor premium do estádio, traz um novo conceito para os torcedores. A partir de agora, os 2 mil lugares exclusivos dessa área serão totalmente dedicados a quem busca assistir ao jogo com mais conforto e tranquilidade.



Os torcedores que optarem pelo Maracanã Mais terão a chance de vivenciar a experiência premium do estádio de forma inovadora: com visão privilegiada do campo, serviço de buffet e, o principal, a garantia de assistir ao jogo sentado. Conforme informado no momento da compra do ingresso, não será permitido assistir à partida de pé.



Essa inovação busca atender a diferentes públicos, desde aqueles que prezam pelo conforto até famílias, mulheres com crianças e outros torcedores, oferecendo uma maneira exclusiva e ainda mais agradável de vivenciar o futebol.



A parceria entre Flamengo e Maracanã tem como objetivo aprimorar a experiência dos torcedores, oferecendo uma maneira única de vivenciar o futebol, com mais qualidade e sofisticação."