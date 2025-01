Everton Cebolinha em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / CRF

Publicado 30/01/2025 15:33

Rio - O Flamengo divulgou os relacionados para enfrentar o Sampaio Corrêa nesta quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A novidade na lista é a presença de Everton Cebolinha, que volta a ficar à disposição após quase seis meses.

O atacante estava desde o dia 11 de agosto afastado por lesão. Na ocasião, rompeu o tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo no jogo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão 2024, e precisou passar por cirurgia.

O duelo não contará com grande parte dos jogadores do elenco principal rubro-negro, que foram poupados para a decisão da Supercopa Rei contra o Botafogo no domingo (2). Do time considerado titular, apenas Arrascaeta está presente entre os relacionados.