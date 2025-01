Lorran é uma das principais peças do time alternativo, mas ainda não conseguiu engrenar no Carioca - Divulgação / Flamengo

Sem um desfecho positivo na negociação com o CSKA, o meia-atacante Lorran passou a treinar com a base do Flamengo para a Libertadores sub-20, segundo informações do "ge". O jovem de 18 anos está fora dos planos de Filipe Luís no time principal. Rio -, o meia-atacante Lorran passou a treinar com a base dopara a Libertadores sub-20, segundo informações do "ge". O jovem de 18 anos está fora dos planos de Filipe Luís no time principal.

Nesta terça-feira (28), Lorran já treinou sob o comando do técnico Cléber dos Santos. A Libertadores sub-20 começará no dia 1º de março, e a tendência é que ele reforce a categoria na disputa.

Mesmo sem gozar de prestígio com Filipe Luís, Lorran não foi colocado pelo Flamengo na lista de jogadores liberados para procurarem outro clube, como foi os casos de Caio Garcia, Carlinhos, Pablo, Thiaguinho e Zé Wellinton. A decisão se deu justamente pelo fato de Lorran ainda ter idade para descer ao sub-20.

Nas últimas semanas, o Flamengo tentou chegar a um acordo com o CSKA para vender o jogador, mas não houve consenso. Foram duas ofertas dos russos: uma de 5 milhões de euros (R$ 31 milhões) e outra de 8 milhões de euros (R$ 50 milhões) por 80% dos direitos econômicos, mas o Rubro-Negro queria pelo menos 10 milhões de euros (R$ 62 milhões). Houve também discordância na forma de pagamento.

Ao todo, Lorran soma 35 jogos, dois gols e três assistências com a camisa do Flamengo, desde que subiu para o profissional em 2023. Em agosto do ano passado, o Rubro-Negro renovou o contrato do jovem até o fim de 2029, com multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 617 milhões).