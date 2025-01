Danilo em jogo da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 28/01/2025 21:15 | Atualizado 28/01/2025 21:16

Rio - Na noite desta terça-feira (28), Danilo chegou ao Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo . O defensor passará por exames médicos e assinará contrato válido até o fim de 2026.

Inicialmente, a saída do jogador seria pelo salão nobre do Aeroporto do Galeão. O local estava com estrutura montada para a imprensa e torcedores.

No entanto, o desembarque foi alterado. Danilo desceu por uma área de serviço, e os jornalistas e torcedores presentes no local não tiveram contato com ele. A situação incomodou alguns rubro-negros que aguardavam o atleta no Galeão.

Saída da Juventus

Antes de embarcar rumo ao Rio de Janeiro , Danilo conversou com a imprensa italiana e não escondeu a decepção por ter sido afastado da Juventus. Ele lamentou não ter realizado um jogo de despedida no estádio.

"Com certeza eu gostaria de me despedir no estádio, de sair de uma forma diferente, mas eu levo boas lembranças. Foram cinco anos e meio, o que certamente me tornou muito melhor como pessoa, como homem, como jogador de futebol. Então eu uso essas lindas lembranças", afirmou o lateral-direito, que também pode atuar como zagueiro.