Bandeira do Flamengo - Divulgação/ Flamengo

Publicado 27/01/2025 16:06

Estados Unidos - Nesta segunda-feira (27), o Flamengo anunciou que utilizará as instalações da Universidade de Stockton, em Atlantic City, no estado de Nova Jersey, como base de treinos para o Mundial de Clubes 2025.

"A escolha foi baseada na proximidade com a Filadélfia, cidade-sede das duas primeiras partidas do Rubro-Negro na competição, o que garante menos desgaste e uma logística mais eficiente para a equipe. A definição veio após visita técnica realizada nas sedes disponíveis pelo Gerente Gabriel Skinner, e aprovação do Diretor de Futebol, José Boto", diz um trecho da nota do Flamengo.

Lá, o Rubro-Negro terá à disposição: dois campos oficiais; academia climatizada; estrutura de fisioterapia; e salas de reunião para a comissão técnica.

Flamengo utilizará as instalações da Universidade de Stockton Divulgação

Programação

A delegação chega a Atlantic City em 11 de junho. Dessa forma, o time terá cinco dias de treinos no local até a estreia. O Fla enfrentará o Esperance, da Tunísia, no dia 16, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Quatro dias depois enfrenta o Chelsea, da Inglaterra, no mesmo estádio, pela segunda rodada do Grupo D. O último compromisso desta fase será diante do Léon, do México, em Orlando, no dia 24 de junho. A delegação viaja para a cidade em voo fretado na véspera.