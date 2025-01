Pedro se recupera de grave lesão no joelho esquerdo - Reprodução

Publicado 27/01/2025 15:56 | Atualizado 27/01/2025 15:56

Rio - Pedro deu um passo importante em sua recuperação do rompimento do ligamento que sofreu no joelho esquerdo. Nesta segunda-feira (27), o atacante do Flamengo calçou as chuteiras e voltou a realizar atividades no campo do Ninho do Urubu. As imagens foram compartilhadas pelo jogador em suas redes sociais.





Deus é bom em todo tempo. Vivendo e confiando nos planos do Senhor pic.twitter.com/iOvh7YVZ6S — P9 (@Pedro9oficial) January 27, 2025 Apesar da boa notícia, Pedro ainda deve demorar para voltar aos gramados. O objetivo é que ele esteja à disposição de Filipe Luís na disputa do Mundial de Clubes, em junho. Internamente, o Fla acredita que é possível uma volta entre março e abril.

Pedro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no dia 4 de setembro, durante um treino da seleção brasileira, e não entrou mais em campo desde então. Mesmo assim, foi o artilheiro rubro-negro da última temporada, com 32 gols em 45 jogos.

Sem o camisa 9, o Flamengo tem atuado com Bruno Henrique improvisado como centroavante. Além disso, o clube contratou recentemente Carlinhos para ser opção no setor.