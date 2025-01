Lorran, do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 27/01/2025

Rio - Fora dos planos do técnico Filipe Luís, Lorran ainda tem o futuro indefinido. O Flamengo negocia a venda do jogador junto ao CSKA Moscou, da Rússia, mas ainda existe divergência sobre os valores, de acordo com o "ge". Porém, a tendência é que os dois lados se flexibilizem pelo acordo.

O CSKA Moscou ofereceu inicialmente 5 milhões de euros (R$ 31 milhões), mas o Flamengo rejeitou. O clube russo aumentou a proposta para 8 milhões de euros (R$ 50 milhões) por 80% dos direitos do jovem atacante, mas o Rubro-Negro pediu 10 milhões de euros (R$ 62 milhões).

Apesar de fora dos planos do técnico Filipe Luís, Lorran não faz parte da barca . O Flamengo, que é dono de 70% dos direitos econômicos, entende que pode conseguir lucrar com o jovem de 18 anos, que foi titular nos primeiros jogos, mas não participou diretamente de gols e não correspondeu à expectativa.

Ao todo, Lorran soma 35 jogos, dois gols e três assistências com a camisa do Flamengo, desde que subiu para o profissional em 2023. Em agosto do ano passado, o Rubro-Negro renovou o contrato do jovem até o fim de 2029, com multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 617 milhões).