Bandeira do FlamengoFoto: Divulgação/Twitter @Flamengo_en

Rio - O Flamengo autorizou Caio Garcia, Carlinhos, Pablo, Thiaguinho e Zé Welington a negociar com outros clubes. De acordo com o Rubro-Negro, eles treinarão em horários alternativos no Ninho do Urubu enquanto buscam um novo destino.

Carlinhos chegou ao Rubro-Negro em 2024, após se destacar com a camisa do Nova Iguaçu. Com o manto, ele disputou 20 partidas e anotou cinco gols. O atacante integrou o grupo que deu início ao Campeonato Carioca, mas está fora dos planos. O Vitória negocia a contratação do jogador por empréstimo.

Pablo, por sua vez, está no clube desde 2022, mas não conseguiu se firmar. O zagueiro foi emprestado ao Botafogo na temporada passada, mas sofreu com lesões e disputou apenas uma partida. Ele retornou no início do ano e, assim como Carlinhos, integrou o grupo que disputou as primeiras rodadas do Estadual. No total, fez 51 partidas com a camisa do Fla.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Caio Garcia, Carlinhos, Pablo, Thiaguinho e Zé Welington estão autorizados a negociar com outros clubes. Durante esse período, os jogadores treinarão em horários alternativos no Centro de Treinamento George Helal e terão à disposição toda a estrutura do clube.