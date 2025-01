Michael e Filipe Luís em Volta Redonda x Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 25/01/2025 20:35 | Atualizado 25/01/2025 20:35

Brasília - Filipe Luís destacou que os jogadores do Flamengo tiveram uma "atitude excepcional" na vitória sobre o Volta Redonda por 2 a 0 , neste sábado (25), no Mané Garrincha, pelo Campeonato Carioca. A partida marcou a estreia do elenco principal do Fla na competição. Durante a coletiva, o técnico disse que ficou muito feliz pela obediência e consciência tática da equipe. Além disso, pontuou que o grupo fez o "jogo apoiado" com perfeição.

"Foi um grande jogo. Os jogadores tiveram uma atitude excepcional. A torcida aqui em Brasília sempre nos recebe muito bem, e fiquei muito feliz pela obediência tática dos jogadores e pela consciência tática também. É um momento de entender o jogo apoiado, eles fizeram isso com perfeição", disse Filipe Luís.

"As variações acontecem porque são jogadores muito polivalentes, versáteis e que conseguem se adaptar a qualquer tipo de jogo e de pressão. Então, elas vão acontecer durante o jogo. O Volta Redonda foi se adaptando durante o jogo e a gente conseguiu atacar bem contra linha de quatro e contra linha de cinco. Foi um jogo bem sólido da nossa equipe", completou.

Filipe Luís também fez elogios a Juninho. O atacante, que é o único reforço do Flamengo até o momento, fez a estreia pelo Rubro-Negro ao entrar em campo durante o segundo tempo.

"Sabemos o jogador que ele é, o que pode nos ajudar nesse modelo de jogo. Sabemos as características desse jogador, o perigo que é para a defesa adversária. Ficamos felizes, hoje ele teve os primeiros minutos com a camisa do Flamengo. É sempre um momento especial. Lembro da minha estreia. Sempre falo que o primeiro jogo é muito especial, o seu telefone fica cheio. E vê-lo com a camisa do Flamengo, dando a vida como os outros companheiros, eleva o nível desse grupo", afirmou o treinador.

Outro tema da coletiva foi a ausência do zagueiro Pablo e do meia Lorran na lista de relacionados. De acordo com Filipe Luís, haverá uma reunião para definir o futuro dos dois.

"Esse é um assunto exclusivamente da diretoria. Claro que eu tenho opinião nesse assunto, mas o Boto (diretor de futebol) vai poder responder para vocês. Estou com o grupo que participou da pré-temporada inteira comigo, que bebeu da água do conteúdo que eu passei para eles. Eles tiveram essa imersão nesses nove dias com treinos, com vídeos e com correções", explicou o técnico.

"Então é um grupo que está na frente, que partiu na frente nesse quesito tático, que eu prezo muito. É inegociável que os jogadores cumpram as suas funções, as que eu peço. Esses jogadores não estiveram comigo, e a partir daí a diretoria com certeza vai se reunir, vai conversar, vai conversar comigo também para tomarmos a decisão do que vai ser deles. Eles são jogadores do Flamengo. Enquanto são jogadores do Flamengo, têm todo o direito de estar com a gente aqui e participar do grupo, mas é um assunto totalmente do Boto", concluiu.