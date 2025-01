Proximidade de Alex Sandro com Danilo pode facilitar ida de lateral-direito ao Flamengo - Foto: Instagram Danilo

Proximidade de Alex Sandro com Danilo pode facilitar ida de lateral-direito ao FlamengoFoto: Instagram Danilo

Publicado 26/01/2025 15:48 | Atualizado 26/01/2025 15:49

Danilo, lateral-direito da seleção brasileira, tem demonstrado interesse pelo Flamengo e pelo Rio de Janeiro, buscando informações com Alex Sandro, ex-companheiro de equipe no Santos, Porto, Juventus e na Seleção. O jogador negocia uma rescisão de contrato com a Juve para fechar com o clube da Gávea.

Alex Sandro, que também deixou a Velha Senhora para jogar no Flamengo, revelou perguntas que seu amigo faz. Alex Sandro, que também deixou a Velha Senhora para jogar no Flamengo, revelou perguntas que seu amigo faz.

"Ele já sabia um pouco, mais ou menos, da estrutura, mas, sim, ele me pergunta, porque a gente conversa quase todos os dias. Recentemente eu estava em Turim, em janeiro, conversamos, batemos um papo. Ele perguntou como era a estrutura, os jogadores, como era viver no Rio", disse.

O jogador fez uma boa avaliação da sua vida na cidade maravilhosa e aponta que jogar no Flamengo será uma das melhores decisões da vida de Danilo.



"Eu falei que está tudo uma maravilha, que tenho certeza que se um dia ele chegar a jogar pelo Flamengo vai ser uma das melhores escolhas da vida", completou.

Antes de decidir vir para o Rio, Danilo avaliou propostas do Napoli e do Santos, onde foi campeão da Libertadores ao lado de Alex Sandro, mas a forte ligação da sua família com o Flamengo e a oferta salarial superior do time rubro-negro foram decisivas na escolha do jogador.