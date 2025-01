Carlinhos se destacou na vitória do Flamengo sobre o Bangu - Paula Reis / CRF

Publicado 26/01/2025 09:45

Rio - O Vitória tenta a contratação do atacante Carlinhos, do Flamengo . O Leão da Barra apresentou uma proposta de empréstimo, com opção de compra de R$ 4,5 milhões. O Rubro-Negro já aceitou a oferta.

Com isso, falta o acerto entre o clube baiano e o lado do jogador para que a negociação seja concluída. A informação da proposta foi dada primeiro pelo jornalista Venê Casagrande.

O centroavante não está nos planos do Fla para a temporada. Carlinhos não participou da pré-temporada do time nos Estados Unidos e permaneceu no Rio com o grupo que deu início ao Campeonato Carioca.

Ele chegou ao Rubro-Negro em 2024, justamente após se destacar no Estadual daquela edição com a camisa do Nova Iguaçu. Ele assinou contrato válido até o fim de 2026.

Pelo Flamengo, disputou 20 partidas e anotou cinco gols. Além dos dois clubes, o atacante também passou por Vila Nova, São Caetano, Santo André, Juventus (SP) e Audax (RJ).