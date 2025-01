Carlinhos em treino do Flamengo - Paula Reis /CRF

Publicado 25/01/2025 21:05

Rio - O Flamengo recebeu uma consulta do Farense, clube de Portugal, pela contratação do atacante Carlinhos, de 27 anos. O Rubro-Negro sinalizou positivamente em relação a negociação, que também terá opção de compra por parte da equipe lusitana. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

Porém, para a situação evoluir para uma negociação com desfecho favorável, Carlinhos precisa topar. O atacante não faz parte dos planos do Flamengo para a temporada de 2025. Ele tem contrato com o clube carioca até o fim do ano que vem.

Vice-artilheiro do Campeonato Carioca do ano passado, Carlinhos foi contratado pelo Flamengo em abril. O Rubro-Negro desembolsou R$ 3,2 milhões pela compra do atacante, de 27 anos, que se destacou defendendo o Nova Iguaçu.

No Flamengo, Carlinhos entrou em campo em 20 jogos e anotou cinco gols. Ele fez parte do elenco que conquistou a Copa do Brasil de 2024. Além dos dois clubes, o atacante também passou por Vila Nova, São Caetano, Santo André, Juventus, de São Paulo, e Audax, do Rio.