Filipe Luís - Sam Robles / Divulgação

Publicado 24/01/2025 13:50 | Atualizado 24/01/2025 14:00

Rio - O Flamengo divulgou, na tarde desta sexta-feira (24), a lista de relacionados para a partida contra o Volta Redonda, neste sábado (25), em Brasília. A partida marcará a volta do elenco principal, mas Everton Cebolinha e Luiz Araújo serão ausências.

“Luiz Araújo fará trabalhos individualizados no CT George Helal, seguindo um planejamento de controle de carga estabelecido pelo Departamento Médico. Já Everton Cebolinha está em fase de recondicionamento físico com atividades em campo e também permanecerá trabalhando no Rio de Janeiro”, informou o clube.